18:02 Uhr

Semir Telalovic vom FV Illertissen weckt Begehrlichkeiten

14 Tore in der Liga, dazu vier im Pokal: Der FVI-Stürmer Semir Telalovic hatte reichlich Grund zum Jubeln und ist auf dem Sprung ins Profilager.

Plus Semir Telalovic war beim Probetraining in Aue, auch die Löwen und Nürnberg sollen interessiert sein. Illertissen ist einfach ein gutes Pflaster für junge Stürmer.

Von Hermann Schiller und Pit Meier

Jung, ehrgeizig und ungemein torgefährlich – so ein Spieler weckt Begehrlichkeiten auch im Profilager. Semir Telalovic, Torjäger des bayerischen Fußball-Regionalligisten FV Illertissen könnte den Verein deswegen möglicherweise noch in der Winterpause verlassen. Der 21-jährige Stürmer absolvierte in der vergangenen Woche ein zweitägiges Probetraining beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue.

