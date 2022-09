Spielabbruch in der Kreisliga A: Rassismus-Vorwurf gegen Schiedsrichter

Lokal Wurde der Unparteiische provoziert? Spieler der TSG Söflingen und von Birumut Ulm verlassen nach dem Vorfall gemeinsam das Spielfeld und bilden einen Kreis.

Im Oktober des vergangenen Jahres wurde wegen Rassismusvorwürfen das Spiel der Kreisliga A Donau zwischen Nersingen und Erbach abgebrochen, am vergangenen Sonntag war aus demselben Grund in derselben Staffel die Partie zwischen der TSG Söflingen und Birumut Ulm vorzeitig beendet. Diesmal soll sich nicht ein Spieler, sondern der Schiedsrichter eine entsprechende Entgleisung geleistet haben – nach der dem Bezirksvorsitzenden Hans-Peter Füller vorliegenden Stellungnahme allerdings, nachdem ein Birumut-Spieler unmittelbar vor dem Schiri ausgespuckt und ihn damit provoziert hatte.