Zwei Ulmer schnuppern an der Begeisterung bei der Basketball-EM

Lokal Per Günther war als TV-Experte im Einsatz und Marc Herrmann als Hallensprecher. Derweil läuft in der Heimat die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison weiter unrund.

Während die deutsche Basketball-Nationalmannschaft in Berlin letztlich erfolgreich um eine EM-Medaille gekämpft hat, lief bei Ratiopharm Ulm die weiterhin unrunde Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga weiter. Gegen Crailsheim setzte es vor 800 Zuschauern im sechsten Testspiel die fünfte Niederlage, und die fiel mit 88:104 deutlich aus.