Der SC Vöhringen verabschiedet sich als Vizemeister

Am Ende geht den Handballern zwar die Luft aus. Aber weil auch der Konkurrent patzt, reicht es trotz der Niederlage gegen den TV Gerhausen zu Platz zwei.

Der SC Vöhringen beendete die Saison als Vizemeister in der Handball-Landesliga, auch wenn ihm am Ende die Luft ausging. Auf die stolze Serie von neun Punktspielen ohne Niederlage folgten drei Misserfolge nacheinander, mit einem 28:31 gegen den TV Gerhausen verabschiedete sich Vöhringen in die Sommerpause. Trotzdem reichte es zu Platz zwei, da auch Konkurrent Hohenems zeitgleich patzte und damit aufgrund des schlechteren Direktvergleichs hinter Vöhringen liegt.

Der abstiegsbedrohte TV Gerhausen wurde im Sportpark von seinen vielen mitgereisten Fans unermüdlich angefeuert. Nachdem sich der SC Vöhringen mit flüssigem und direktem Spiel nach 15 Minuten auf 10:7 absetzen konnte, dominierten in der Folge die Gäste und drehten, angetrieben vom Routinier Daniel Bux, das Spiel zum 12:14. Mit dem Pausenpfiff konnte Simon Pointinger immerhin zum 14:14 ausgleichen.

Die letzte Vöhringer Führung zum 17:16 erzielte der starke David Schuler aus spitzem Winkel mit seinem siebten Treffer. Ab der 35. Minute legte Gerhausen aber stets einen bis zwei Treffer vor, letztmals glich Vöhringen zum 26:26 aus.

In der Schlussphase war dann der unbedingte Siegeswille der Gäste aus Gerhausen spielentscheidend. Welche Kräfte ein drohender Abstieg freisetzen kann, zeigte sich in deren Dreitore-Führung. Zwar verkürzte Thilo Brugger noch einmal zum 27:29, doch zu einer Wende reichte es am Sonntagabend gegen Gerhausen nicht mehr.

Erfolgreichste Vöhringer Werfer: David Schuler (7 Tore), Thilo Brugger (4), Goran Danicic (4), Filip Matijevic (4).