Vöhringen/Neu-Ulm

18:00 Uhr

Diesmal wollen die Schützen von Pfeil Vöhringen ganz genau zielen

Anita Mangold hat zuletzt beim Weltcup in Kairo Platz acht belegt. Sie dürfte in der Mannschaft von Pfeil Vöhringen gesetzt sein. Foto: Sascha Zirfass

Plus Vor einem Jahr war die deutsche Mannschaftsmeisterschaft für die Vöhringer Luftgewehrschützen früh beendet. Diesmal lautet das Minimalziel Halbfinale.

Von Stefan Kümmritz

Vor einem Jahr war bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Luftgewehrschießen für den SV Pfeil Vöhringen schon das Viertelfinale Endstation. Am kommenden Wochenende soll es in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena besser laufen. Das Halbfinale gibt die Vöhringer Managerin Silke Bader als Minimalziel aus, gegen eine Finalteilnahme oder gar den Titel hätte sie „absolut nichts einzuwenden“. Den ersten Wettkampf am Samstag um 14.15 Uhr gegen die aus Osterode im Harz stammende SB Freiheit muss Vöhringen demnach auf jeden Fall gewinnen.

Auch wenn die SB Freiheit in der Nordstaffel der Bundesliga nur zwei Wettkämpfe verloren hat, so ist Vöhringen sicher Favorit. Der Süd-Meister hat schließlich nur einmal verloren, der Gegner hat zudem bisher meist mäßige Gesamtringzahlen zwischen 1963 und 1980 abgeliefert. Das reine Frauenteam aus dem Harz hat auch deswegen von den bisherigen elf Begegnungen sieben nur knapp mit 3:2 gewonnen.

