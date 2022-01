Champions-League-Spiel fällt aus - VfB Friedrichshafen punktet trotzdem

Der VfB Friedrichshafen hat in der Volleyball-Champions-League den ersten Sieg auf dem Konto - ohne dafür gespielt zu haben. Denn das Heimspiel, das am Mittwochabend in Neu-Ulm ausgetragen worden wäre, fällt aus. Der bulgarische Meister Hebar Pazardzhik verzichtet auf die Dienstreise nach Deutschland, weil bei der Rückkehr in die Heimat eine Quarantäne gedroht hätte - und damit sportliche Konsequenzen für das Team.

Denn damit hätten die Bulgaren das Finalturnier des nationalen Pokal-Wettbewerbs verpasst. Auf einen Nachholtermin konnten sich die beiden Vereine und der Europäische Volleyballverband nicht einigen. Somit wird die Partie mit 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) für den VfB gewertet.

"Wir hatten uns sehr auf dieses Spiel gefreut. Erst recht, weil das Hinspiel in Pazardzhik ganz knapp mit 3:2 an die Bulgaren ging und wir gerne auf dem Feld Revanche genommen hätten“, sagt VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt. Und weiter meint er: „Wir erinnern uns noch sehr genau daran, wie schwierig die Situation für uns vergangenen Februar war, als wir ein Champions-League-Turnier ausgerichtet haben, aber aufgrund von positiven Fällen selbst nicht teilnehmen konnten.“

Dadurch hat der VfB Friedrichshafen nun einen Sieg und fünf Punkte in Pool A der Champions League gesammelt und springt auf den zweiten Tabellenplatz. Diesen können die Häfler in den beiden ausstehenden Auswärtsspielen bei Knack Roeselare (9. Februar) und Jastrzebski Wegiel (16. Februar) verteidigen. Der Rekordmeister hat dadurch weiterhin eine theoretische Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. In der Liga geht es für die "Häfler" am kommenden Sonntag (17.30 Uhr) zu Hause gegen die United Volleys aus Frankfurt weiter.