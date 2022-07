Bahnübergang in Thalfingen nach Unfall voll gesperrt

Ohne Fremdeinwirkung kracht ein Auto in Thalfingen gegen die Haltung der Bahnschranke. Der Fahrer muss ins Krankenhaus. Der Bahnübergang bleibt vorerst gesperrt.

Nach einem Unfall am Sonntagabend in Thalfingen ist der Bahnübergang an der Industriestraße gesperrt. Derzeit können die Gleise im Bereich Thalfingen ausschließlich am Bahnübergang in der Donaustraße überquert werden.

Wie die Polizei mitteilt, war um 18 Uhr ein 66-Jähriger mit seiner Ehefrau auf der Kreisstraße NU8 unterwegs. Kurz vor dem Bahnübergang auf Höhe des Felbengärtlesweg verlor der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme kurzzeitig das Bewusstsein und fuhr alleinbeteiligt gegen die Halterung der Bahnschranke.

Die Fahrzeuginsassen wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der verursachte Sachschaden beläuft sich allerdings auf circa 30.000 Euro. Der 66-Jährige wurde durch den Rettungsdienst aufgrund seines Gesundheitszustandes in eine Ulmer Klinik gebracht.

Aufgrund der beschädigten Schranke wurde die Gleisstrecke für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt. Da der Bahnübergang nicht gänzlich instand gesetzt werden konnte, wurde die Fahrbahn an der Stelle vorerst komplett gesperrt. (AZ)