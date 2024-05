15-Jähriger stiehlt Rucksack voll Umwälzpumpen in Baumarkt

Was hat ein 15-Jähriger mit einem Rucksack voll Umwälzpumpen vor? Zahlen wollte er sie jedenfalls nicht. Eine Detektivin eines Ulmer Baumarkts erwischte ihn.

In einem Baumarkt in der Blaubeurer Straße ist am Montagnachmittag ein junger Ladendieb erwischt worden. Wie die Polizei Ulm mitteilt, hat gegen 14.45 Uhr eine Detektivin den Diebstahl beobachtet. Nach deren Schilderungen hatte ein 15-Jähriger an mehreren Artikeln des Baumarkts die Diebstahlsicherung abgemacht und die Sachen anschließend in seinen Rucksack gepackt. Die Detektivin beobachtete das Geschehen und hielt den 15-Jährigen nach der Kasse fest. Dort habe er sich losreißen wollen. Doch das gelang ihm nicht, die Detektivin hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Dabei sei sie jedoch leicht verletzt worden.

15-Jähriger stiehlt in Baumarkt Umwälzpumpen im Wert von 1000 Euro

Als die Polizei seinen Rucksack durchsuchte, tauchten mehrere Umwälzpumpen im Wert von rund 1000 Euro auf. Wo der junge Mann herkam und ob er die Waren für jemand anderen stehlen wollte, nannte die Polizei nicht. Er war jedenfalls ohne Eltern oder Erziehungsberechtigte unterwegs und wohnt nicht in Ulm. Nach der Tat wurde er dem Jugendamt übergeben. (AZ)