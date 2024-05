2,2 Millionen Euro wert: Mega-Goldmünze wird in Ulm gezeigt

„Big Phil“ wird zur Eröffnung des Goldladens Pro Aurum am Dienstag, 14. Mai, in der Neuen Straße gezeigt.

Im Jahr ihrer Ausgabe kostete die Mega-Goldmünze noch unter 400.000 Euro – ein Schnäppchen, verglichen mit heute. Der derzeitige Materialwert: knapp 2,2 Millionen Euro. Allein in den vergangenen drei Monaten hat der „Big Phil“ aufgrund der Rally beim Goldpreis um stolze 350.000 Euro zugelegt.

Die Rekordmünze wird am 14. Mai in der neu eröffneten Filiale von Pro Aurum in Ulm ausgestellt. Mit dem neuen Standort in der Neue Str. 44 verstärkt das Unternehmen seine Präsenz im Südwesten Deutschlands und schafft für die Kundinnen und Kunden aus der Großregion Ulm optimale Bedingungen für sichere und diskrete Edelmetallgeschäfte.

Der „Big Phil“ kommt nach Ulm zu Pro Aurum

Der „Big Phil“ wiegt etwa 31 Kilogramm, misst 37 Zentimeter im Durchmesser und hat einen Nennwert von 100.000 Euro. Weltweit gibt es lediglich 15 Stück dieser Goldmünze. Die Goldmünze wurde anlässlich des 15-jährigen Jubiläums der Anlagemünze „Wiener Philharmoniker” von der Münze Österreich geprägt. Wie auch die kleineren Vorbilder des „Big Phil“ zeigt die Vorderseite der Goldmünze die Orgel im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins und die Rückseite verschiedene Instrumente.

Der Nennwert von 100.000 Euro ist zum Ausgabezeitpunkt bewusst unter dem Realwert der darin verarbeiteten, über 31 Kilogramm Gold gewählt worden. „Sondermünzen sind im ausgebenden EU-Land – in diesem Fall also in der Republik Österreich – offizielles Zahlungsmittel. Das heißt, man könnte mit dem ‚Big Phil‘ in der Wiener Fußgängerzone für 100.000 Euro shoppen gehen, würde dann aber auf 2,1 Millionen Euro verzichten“, sagt Alexander Raitbaur, Filialleiter in Ulm.

Die Sicherheitskräfte und Polizei dürften sicherlich auf Habachtstellung sein: 2017 wurde eine über 100 Kilogramm schweren Goldmünze im Berliner Bode-Museum gestohlen. Die Münze ist nach wie vor verschwunden. (AZ)

