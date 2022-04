47 km/h zu schnell: Polizei stoppt 21-jährigen Raser auf B311 im Donautal

Auf der B311 in Richtung Ulm hat die Polizei den Verkehr kontrolliert. Ein 21-Jähriger hatte es offensichtlich besonders eilig. Ihn erwartet nun eine satte Strafe.

Die Polizei hat Dienstagnacht Autofahrer auf der B311 in Richtung Ulm kontrolliert. Ein 21-Jähriger hatte es dabei ganz offensichtlich besonders eilig. Er war deutlich zu schnell unterwegs.

Gegen 22.15 Uhr kontrollierten Polizisten den Verkehr und führten dabei auch Geschwindigkeitskontrollen durch. Am Rutschhang stoppten sie mehrere Autofahrer, die sich außerorts nicht an das vorgeschriebene Tempo hielten. Darunter auch der 21-jährige Ford-Fahrer. Bei erlaubten 80 km/h fuhr der Mann 127 km/h. Ihm droht nun ein Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot. (AZ)