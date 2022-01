A-cappella-Award Ulm 2022: Sie singen wieder, um zu gewinnen

A-cappella-Ensembles können sich wieder zum Wettstreit der Sänger und Sängerinnen anmelden. Im Ulmer Roxy sitzt auch einer der "Wise Guys" in der Jury.

Schon fünfmal hat die Stadt Ulm diesen Preis vergeben - und damit mancher Gesangskarriere den Weg zum Erfolg geebnet. Den ersten Ulmer A-cappella-Award sahnten 2008 "Maybebop!" ab. Wenig später gewann das Pop-Quartett aus Hannover den Prix Pantheon und noch immer ist das Männergesangsensemble eine Hausnummer im Vokalgeschäft. Auch "Muttis Kinder" räumten hier in Ulm ab, "Quintense" und 2019 war Vokalgesang "Männersache" - die gleichnamige Vier-Mann-Band aus Osnabrück überzeugte Jury und Live-Publikum. Und diese Tradition, Gesang pur im Wettstreit auf der Bühne, soll auch eine Pandemie nicht ausbremsen. Künstler, Künstlerinnen und Fans dieser Musik sollen beim "A-cappella Award Ulm 2022" wieder auf ihre Kosten kommen. Vokalensembles aus dem gesamten deutschsprachigen Raum können sich noch bis zum 4. April um eine Teilnahme bewerben.

6.000 Euro für die besten A-cappella-Ensembles

A-cappella, das bedeutet Gesang in der Gruppe, ohne Tricks und doppelten Boden. Ohne Orchester, Klavier oder Band im Rücken. Diese Regel, dass in dieser Sparte weder Begleitung noch Dirigent oder Dirigentin erlaubt ist, gilt auch für die sechste Ausgabe des Ulmer A-cappella-Preises. Vokalensembles aller Musikstile, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, können ihre Bewerbung einreichen. Voraussetzung: Die Gruppen müssen aus mindestens drei und höchstens acht Mitgliedern bestehen. Weitere Details erklärt die Kulturabteilung der Stadt Ulm: "Teilnehmen können sowohl technisch verstärkte als auch rein akustisch singende Gruppen sein. Es gibt keine Altersbeschränkung."

Beim Finale des Wettbewerbs 2022 soll sich dann am Sonntag, 9. Oktober, im Ulmer Roxy alles um feinen Gesang drehen - und auch um die Show. 20 Minuten haben die Kandidaten und Kandidatinnen jeweils Zeit, um sowohl die Jury als auch das Publikum mitzureißen und sie von ihrem Können zu überzeugen. Am Ende des Wettbewerbes, wenn feststeht, wer den Preis mit nach Hause nehmen darf, bieten die Gewinner noch am selben Abend ein kurzes Abschlusskonzert. Und es bleibt nicht nur bei Ruhm und Rampenlicht: Der "A-cappella-Award Ulm 2022" ist mit Preisgeldern von insgesamt 6.000 Euro dotiert.

Andrea Figallo von den "Wise Guys" sitzt in der Ulmer Jury

Die Jury besteht aus Gesangsexperten, Kennern und Kennerinnen der Szene. "Erfreulicherweise übernimmt auch diesmal der ehemalige Bass der A-cappella-Gruppe 'Wise Guys', Andrea Figallo, den Jury-Vorsitz", erklärt der Organisator Sebastian Huber, von der Kulturabteilung der Stadt Ulm. Figallo brachte schon beim A-cappella-Preis 2019 sein Wissen, seine Erfahrung und sein feines Gehör mit ein. Bis zur Band-Auflösung 2017 zählten seine "Wise Guys" zu den berühmtesten A-cappella-Gruppen Deutschlands. Wie beim Ulmer Wettbewerb 2019 sind aber auch Katharina Debus, Stimmbildnerin und Sängerin beim Duo "frau contra bass", und Marcus Melzwig Teil der Jury. Melzwig sang lange Zeit in der Gruppe "Muttis Kinder", die 2013 den Preis gewann.

Hatte schon 2019 als Jury-Mitglied beim A-cappella-Award seinen Spaß: Andrea Figallo von den "Wise Guys". Foto: Thilo Endres, Stadtarchiv Ulm

Für alle, die noch vor dem 9. Oktober mehr über den "A-cappella Award Ulm" erfahren möchten, gibt es aktuelle Informationen und Neuigkeiten auf der offiziellen Facebook-Seite www.facebook.com/ACappellaAwardUlm, und seit Neustem auch auf der offiziellen Instagram-Seite www.instagram.com/acappellaawardulm. (AZ, mit veli)

Info: Bewerbungsschluss ist der 4. April 2022. Ihre Bewerbung müssen die Ensembles über ein offizielles Formular im Internet einreichen. Alle Teilnahmeinformationen finden interessierte Vokalgruppen auf der Seite www.acappellaaward-ulm.de.