Ulm

vor 48 Min.

Ivo Gönner feiert 70. Geburtstag: Der Alt-OB ist zur Kunstfigur geworden

Plus Einst Oberbürgermeister und "sanfter Tribun" von Ulm, jetzt Hörbuchsprecher und Romanfigur: Ivo Gönner feiert am Freitag seinen 70. Geburtstag.

Von Dagmar Hub

"Grüß dich, Heinz!", "Grüß Gott miteinander!": Wer mit Ivo Gönner in Ulm unterwegs ist, erlebt, wie ungeheuer viele Menschen der Alt-Oberbürgermeister kennt, und wie viele vor allem ihn kennen und herzlich grüßen. Unauffällig im Herzen Ulms neben Gönner zu gehen, das ist unmöglich – obwohl es fast genau sechs Jahre her ist, dass der SPD-Politiker sein Amt an seinen Nachfolger Gunter Czisch übergab. Am 18. Februar feiert Ivo Gönner seinen 70. Geburtstag.

