Ulm

vor 49 Min.

Am Bahnhof auf Frau eingetreten: Polizei ermittelt Identität der Verdächtigen

Plus Auf eine am Boden liegende Frau ist am Ulmer Hauptbahnhof mehrfach eingetreten worden. Nach dem Vorfall hat die Polizei nun die Verdächtigen ermittelt, die geflüchtet waren.

Von Michael Kroha

Eine 20-Jährige ist am Montag am Ulmer Hauptbahnhof angegriffen und verletzt worden. Mehrfach wurde auf sie am Boden liegend eingetreten. Sie kam in ein Krankenhaus. Ihr gehe es soweit gut, so ein Sprecher der Bundespolizei am Mittwoch auf Nachfrage unserer Redaktion. Drei Verdächtige waren nach der Tat geflüchtet. Inzwischen aber liegen den Ermittler die Identitäten der drei Personen vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen