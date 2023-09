Am "Blau Strand" gibt es bald Live-Musik

Der Ulmer Lederhof soll ein schönerer Ort werden. Das Projekt "Blau Strand" soll dazu beitragen, im September gibt es dort drei Konzerte.

Nach erfolgreichem Auftakt am Schwörmontag finden im September weitere Live-Veranstaltungen am Lederhof (nahe dem Deutschhaus Parkhaus) statt, teilt die Stadt Ulm mit. Die Kulturabteilung verwandelt den Ort zusammen mit der Sanierungstreuhand Ulm, der Mobilen Jugendarbeit Mitte-Ost, der Parkbetriebsgesellschaft Ulm und der Blaupause dafür in den "Blau Strand".

Los geht es am Sonntag, 10. September mit einem Jazz-Frühschoppen und dem Quartett "Wir Vier". Von 11 bis 14 Uhr werden Jazzfreunde auf ihre Kosten kommen. Dazu gibt es - passend zum Veranstaltungsort direkt an der Blau - Fischfeinkost von "il mare" aus Biberach und Getränke von der Blaupause. "Wir Vier" spielen sich durch die Jahrzehnte der Pop- und Jazzmusik und entwickeln dabei einen ganz eigenen Stil zwischen Jazz und sphärischem Klang.

Förderung für junge Ulmer Bands

Am darauffolgenden Wochenende geht das musikalische Programm weiter. Am Freitag, 15. September ab 18 Uhr werden fünf Bands aus fünf verschiedenen Genres den Lederhof bespielen. Die Veranstaltung "Young Local Heroes" findet in Kooperation mit der Popbastion Ulm statt und bietet den lokalen Nachwuchsbands eine Plattform, sich zu präsentieren.

Folgende Bands sind mit dabei: Bright Glade nimmt das Publikum in eine Welt aus Akustik Folk-Rock und Pop mit. Rap-Beats kommen von TMLC, und Werk XLI trumpfen mit kraftvollen Klängen aus Rock, Punk und Metal auf. Feinsten Alternative Rock gibt es von Tomorrow in your hands, und Entropic Mind nehmen euch mit in ihre Fusionklänge.

Im Rahmen der Kulturnacht spielen dann am Samstag, 16. September ab 16.30 Uhr drei Bands im Wechsel am Blau Strand. Black Frog Friday, Cry Sis' und FlaWi. (AZ)