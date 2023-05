Attackiert und beleidigt: 21-Jähriger geht auf Straßenbahnfahrer los

Der junge Mann soll den 58-Jährige nicht nur beleidigt, sondern auch gebissen und im Gesicht gekratzt haben. Die Polizei ermittelt jetzt.

Ein 21-Jähriger soll am Dienstag in Ulm auf einen 58-Jährigen losgegangen sein. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, kam dann aber wieder auf freien Fuß.

Wie die Polizei mitteilt, stand der 58-Jährige in seiner Dienstkleidung am Theodor-Heuss-Platz und wollte am Ehinger Tor seinen Dienst als Straßenbahnfahrer antreten. Ein Zeuge teilte ihm mit, dass der 21-Jährige einen Fahrkartenautomat mit einem Eddingstift bemalt haben soll.

In der Straßenbahn wollte der 58-Jährige dann die Personalien des 21-Jährigen erheben. Dabei soll der junge Mann zunehmend aggressiver geworden sein und den 58-Jährigen beleidigt haben. Weiterhin soll er ihn im Gesicht gekratzt und ihm in den Unterarm gebissen haben.

Als die Straßenbahn am Ehinger Tor eintraf, nahm die Polizei den 21-Jährigen vorläufig fest. Der hatte sich mittlerweile wieder beruhigt, heißt es. Er kam auf ein Polizeirevier, das er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen durfte. (AZ)