Ulm

vor 2 Min.

Audiowalk: Nächtliche Wanderung durch eine Legende

Plus Bei "HfG_reloaded" entdeckt das Publikum die Ulmer HfG zusammen mit den prägenden Charakteren dieser Institution. Die Performance lockt viele Besucherinnen und Besucher an den Hochsträß.

Von Florian L. Arnold Artikel anhören Shape

Alles beginnt draußen, in der Kälte, die Besucher sind zunächst "ausgesperrt". Und dann setzt, während der ersten Szene des Audiowalks „HfG_reloaded“, Schneefall ein. Gerade hört man über Kopfhörer die Stimme der Schauspielerin Emma-Lotta Wegner ( Theater Ulm) mit diesem Auszug aus Inge Aicher-Scholls Tagebuch von 1945: "Schneeflocken wirbelten um unsere Köpfe." Glücklicher Zufall oder Co-Regie durch die Witterung – so punktgenau inszeniert wie diese Stelle bekommt es der Audiowalk auch in der Folge fast immer hin, selbst wenn die Zuschauerinnen und Zuschauer sich auf dem Weg durch die HfG, die einstige Hochschule für Gestaltung am Ulmer Hochsträß, mitunter zu langsam vorwärts bewegten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

