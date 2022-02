Ulm

12:00 Uhr

Wohnblocks am Kuhberg sollen neuen Häusern mit günstigen Wohnungen weichen

Plus Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben will alte Wohnblocks zugunsten neuer Häuser mit preiswerten Wohnungen abreißen. Aber hilft das denen, die in Not sind?

Von Sebastian Mayr

In Ulm sollen mehr bezahlbare Wohnungen gebaut werden, dieses Ziel hat sich der Gemeinderat vorgenommen. Das von der Stadtpolitik gesetzte Ziel von 3500 neuen Wohnungen in den Jahren 2017 bis 2021 hat die städtische Gesellschaft UWS verfehlt, auch wenn das Tempo bei Neubauten zuletzt zunahm. Nun sollen in der Römerstraße am Unteren Kuhberg neue Einheiten mit günstigen Mietpreisen entstehen. Doch profitieren überhaupt diejenigen, die darauf angewiesen sind?

