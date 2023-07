Aus und vorbei? Club Eden in Ulm droht schon wieder die Schließung

Plus Das wäre ein Schlag für das Ulmer Kulturleben: Der Betreiber des Club Eden in Ulm sucht bereits einen neuen Mieter - nicht aus der Gastronomie kommend.

Das Banner in der Karlstraße 71 ist nicht zu übersehen: "Zu vermieten" steht drauf. Und eine (lokal-)politische Botschaft der enttäuschten Noch-Betreiber ist auch dabei: "Nicht-Gastro willkommen" hängt über den Pin-Up-Bildern aus der Zeit, als das Eden noch ein Nachtklub der anzüglichen Art war.

Das Eden bekommt möglicherweise ab Oktober keine Lizenz mehr. "Ich muss zweigleisig fahren", sagt deshalb Klaus Erb, Besitzer und Betreiber der Kult-Bar. Mit dem Verein "Leben in der Stadt" (früher "Leise") gibt es - mal wieder - Unstimmigkeiten um ein erstelltes Lärmgutachten.