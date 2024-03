Ulm

vor 3 Min.

Bands können ab April auf der Wilhelmsburg einziehen

Plus Ulm hat neue Proberäume für lokale Bands auf der Wilhelmsburg geschaffen. Kurz vor dem Einzug wurde nun der Ärger um fehlende Kommunikation weitgehend beigelegt.

Von Franziska Wolfinger

Das Thema "Probenräume für Bands" landete jetzt nochmal im Ulmer Kulturausschuss. Die Stadt hatte sich als Partner für lokale Bands angeboten, deren bisherige Proberäume auf dem Schüttgut-Areal dicht machten und die dafür Platz auf der Wilhelmsburg bekommen sollten. Eigentlich ein schönes Projekt, doch zuletzt geriet Sand ins Getriebe.

Mit einem Aua-Papier hatte sich die MiU, die Musikerinitiative Ulm, ein Interessenverband lokaler Bands, der sich wegen des bevorstehenden Aus im Schüttgut-Areal gegründet hatte, vor rund drei Monaten an den Gemeinderat gewandt. Die MiU, die sich für die Unterstützung der Stadt stets dankbar zeigte, bemängelte darin vor allem die fehlende Kommunikation mit den Verantwortlichen. MiU-Vorsitzender Alexander Jassner erklärte in der aktuellen Kulturausschusssitzung: Man hätte irgendwann keine Möglichkeit mehr gehabt, an verlässliche Informationen zu kommen. Vertreter der MiU waren bei einer Begehung vor Ort dabei und konnten Verbesserungsvorschläge einbringen, aber ob die gehört und umgesetzt wurden, habe man dann nicht mehr erfahren können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen