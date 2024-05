Ulm

01.05.2024

Benefizgala am Theater Ulm: Große Sprünge für den guten Zweck

Plus Die Benefizgala des Theaters Ulm geht nun zum dritten Mal als Ballett-Gala über die Bühne. Die Erwartungen an den Erlös sind groß.

Von Dagmar Hub

Diesmal wird die Eine-Millionen-Marke geknackt, da ist sich Hermann Frey, Organisator der Ulmer Benefiz-Gala, sicher: Die 26. Veranstaltung zugunsten der Ulmer Mukoviszidose-Stiftung und der Stiftung Gänseblümchen vom Juni 2023 erbrachte 24.136,96 Euro. Das zu erwartende Ergebnis der Gala am 7. Mai 2024 im Großen Haus des Theaters Ulm wird mindestens den Erlös für den guten Zweck einbringen, um endlich die ersehnte Marke der Siebenstelligkeit zu überspringen.

Alle Künstlerinnen und Künstler treten ohne Gage auf

Wobei sich vieles geändert hat in der langen Zeit, in der es die Benefiz-Gala nun gibt, sagt Frey. War das Programm lange Zeit ein buntes, so ist die Benefiz-Veranstaltung seit drei Jahren nun eine Ballettgala, was beim Publikum goutiert. Und kamen Gelder in einer Höhe, die heute nicht mehr zu erreichen ist, früher vor allem durch Spenden zusammen, so sind es jetzt größtenteils die Tickets, die zu Erlösen von insgesamt über 20.000 Euro führen. Alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler verzichten auf Gage, das Theater ermöglicht die Gala, und Hotels wie das Lago und das Goldene Rad stellen gratis Zimmer für die anreisenden Tänzerinnen und Tänzer zur Verfügung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen