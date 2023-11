Ulm

06:00 Uhr

Benefizkonzert in der Pauluskirche: Strahlende Klänge für einen guten Zweck

Jung und Alt, Nachwuchs und Profis gemeinsam vereint in strahlendem Horn-Klang: Der Carnaval du Cor gab ein Benefizkonzert in der Pauluskirche.

Von Florian L. Arnold

Das traditionelle Benefizkonzert ist auch in diesem Jahr der Höhepunkt des Carnaval du Cor. In diesem Jahr geht der Erlös an die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.

Die Konzerte des Carnaval du Cor glänzen schon mal mit enormem Schauwert. Das hat schon was, wenn 50 Hornspieler die Bühne betreten. Und dann kommt der Klang, ein Erlebnis ganz eigener Art: Orchesterklang voller Weite und Energie, kräftig und symphonisch, ohne dass man je Streicher oder andere Instrumente vermissen würde. Zweimal im Jahr trifft sich die Vereinigung Carnaval du Cor zum gemeinsamen Proben und Konzertieren; die Herbstzusammenkunft ist dabei immer von einem Benefizkonzert gekrönt, dessen Erlös dieses Mal den Opfern des massiven Erdbebens in Syrien und der Türkei zugutekommen wird. Neben klassischer Musik waren auch Fangesänge und Disney-Songs zu hören Hierfür waren die Macher, Benjamin Comparot und Markus Meyr-Lischka, bereits im Frühjahr auf Pfarrer Peter Heiter von der Pauluskirche in Ulm zugegangen. Und der sagte gerne zu, die Kirche für dieses Benefizkonzert zur Verfügung zu stellen, wo sich das Hornfestival, nach den Worten Comparots, „so wohlfühlt wie sonst nirgends“. Am liebsten Auftrittsort gab es vor nahezu vollem Haus ein buntes Programm mit einem Repertoire von Bach bis Disney, von Bruckner bis Hollywood. Die von Florian Janezic für eine reine Hornbesetzung arrangierte Suite aus Themen der 8. Symphonie von Anton Bruckner ging mit voller symphonischer Wucht über die Bühne und setzte zugleich die Erwartungen an den Abend hoch, an dem auch noch Bach und Mahler angekündigt waren. Doch anstatt sich in erhabener Klassik auszuruhen, folgte Bruckners nobler Größe ein quirliges Pasticchio von Fußballstadiongesängen, eingeklammert vom FCK-Fangesang „Olé Olé, Olé Ola“. Je nach Zu- oder Abneigung zu den Vereinen dürfte das eine oder andere erkannt worden sein, und manchen mag es gejuckt haben, etwa beim Fangesang „Es gibt nur ein’ Rudi Völler“ mitzujubeln. Das rund viertelstündige Medley machte mit hollywoodreifen Arrangements (Matthias Pflaum) gute Laune und passte auch gut zu den pathetischen Klängen von Max Steiners Titelmelodie zu "Vom Winde verweht", einem Hollywoodschmachtfetzen, der, wie Comparot in seiner Moderation überaus launig feststellte, gespickt ist mit politischen Unkorrektheiten. Das Orchester spielte diesen Filmmusikklassiker unter Leitung von Paulo Munoz-Toledo mit Schmiss und Hingabe. Ebenso das Disney-Medley, das manche Kindheitserinnerung von „Mary Poppins“ bis „Arielle, die Meerjungfrau“ wachgerufen haben dürfte. Solisten und Solistinnen sorgen für Gänsehautfinale Die Dozenten des Carnaval du Cor, Solisten aus erstklassigen Orchestern wie dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder dem Züricher Tonhallen-Orchester, spielten in kleiner Formation Wagners "Einzug der Gäste" aus der Oper „Thannhäuser“ und Johann Sebastian Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“. Kleine, feine Arrangements, die das Instrument Horn als Instrument subtiler Klänge zeigten. Für das Finale hatte man sich Gustav Mahlers Schlusssatz aus der Symphonie Nr. 2 aufgehoben – und hier traten 50 Hornisten gemeinsam mit der Ulmer Kantorei unter der Leitung von Ulrike Blessing und mit den Solistinnen Maryna Zubko und Christianne Bélanger auf. Das Beste kommt zum Schluss, heißt es immer – und hier war nun wirklich Gänsehaut und orchestrale Emotion angesagt. Die sich allmählich steigernde Dynamik des Stücks, das Zusammenspiel von Orchester, Chor und Solisten formten ein überaus klangprächtiges Finale – dem noch, gemeinschaftlich mit dem Publikum gesungen, das romantische Abendlied „Der Mond ist aufgegangen“ als Gruß auf den Heimweg folgte. Ein sehr gelungenes, wie immer hoch unterhaltsames Konzert des Carnaval du Cor an Comparots „liebstem Auftrittsort“.

