Telefonbetrüger in Ulm erbeuten Geld

Tagtäglich versuchen Menschen andere per Telefon abzuzocken. Ein Fall aus Ulm zeigt mal wieder, dass es gelegentlich klappt.

Am Dienstag brachten Unbekannte in Ulm eine Frau um ihr Erspartes. Gegen 14.45 Uhr rief nach Polizeiangaben ein Mann bei einer Frau in einem Blaubeurer Teilort an. Der sprach mit weinerlicher Stimme und erzählte der Angerufenen von einem Unfall. Dabei sei auch ein Kind ums Leben gekommen.

Um eine angebliche Gefängnisstrafe für ihren minderjährigen Sohn abzuwenden, müsse die Frau eine Kaution bezahlen, so der Unbekannte am Telefon. Auch ein angeblicher Polizeibeamter sprach mit der Frau am Telefon und verunsicherte diese zusätzlich.

Geldübergabe war in Ulm am Finanzamt

Der Anrufer lotste die gutgläubige Frau zur Geldübergabe nach Ulm. In der Weststadt übergab sie einem ihr unbekannten Mann im Laufe des Nachmittags, in der Nähe des Finanzamtes, Bargeld und Goldmünzen. Der Abholer ging dann zu Fuß davon und stieg in einen dunklen Audi Kombi. Erst später bemerkte die Angerufene, dass sie betrogen wurde.

So sollen die Telefonbetrüger aussehen

Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) nahm die Ermittlungen auf. Sie sucht nun den Mann, der das Geld entgegennahm. Der soll etwa 50 Jahre alt und kleiner als 1,70 Meter sein. Er hatte nach Auskunft der Frau eine sehr schlanke Figur, sei "von osteuropäischer Erscheinung mit dunklem Teint" und trug einen Dreitagebart mit auffallend dichtem Bewuchs an den Backenseiten. Der Unbekannte war wohl mit einer braun karierten Jacke und einer hellbraunen Hose bekleidet. Er hatte eine Brille mit dicken schwarzen Rändern auf und auf dem Kopf eine Schiebermütze. (AZ)