Ulm

vor 31 Min.

Bürgerinitiative sammelt knapp 1600 Unterschriften gegen Büroturm an der Donau

Die Ulmer Bürgerinitiative Gleisdreieck will den Neubau von SGP an der Donau verhindern.

Plus Das Projekt ist falsch, das Vorgehen heimlichtuerisch: So kritisiert eine Ulmer Bürgerinitiative den geplanten Neubau der Kanzlei SGP. Bald wird entschieden.

Von Sebastian Mayr

Eine Liste mit knapp 1600 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern, die sich gegen den geplanten Neubau eines Büroturms am Donauufer aussprechen, hat Kathrin Vahle-Jochner von der Bürgerinitiative (BI) "Ulmer Gleisdreieck" am Freitag an Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch übergeben. Am Dienstag berät der Bauausschuss abschließend über das Projekt, am Mittwoch fällt der Gemeinderat eine Entscheidung. Ein Antrag der Grünen-Fraktion, den Beschluss zu vertagen, hatte keinen Erfolg.

