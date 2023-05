Ulm

Büroturm, Restaurant und Fitnessstudio: Details zum neuen Firmensitz von SGP

In der früheren HfK+G wird schon umgebaut, ab Anfang 2024 will die Großkanzlei SGP dort Büros beziehen. Nebenan entsteht ein Büroturm, bald kommt der Deckel auf die Tiefgarage.

Plus Der Rohbau für den neuen Büroturm der Großkanzlei SGP Schneider Geiwitz am Ulmer Donauufer läuft. Nach dem Umzug wird es erst einmal eng. Was noch feststeht.

In den ersten Monaten dürfte es eng werden: Ende Dezember will die Großkanzlei SGP Schneider Geiwitz aus dem Venet-Haus in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße an den künftigen Firmensitz am Ulmer Donauufer umziehen. Doch der neue Büroturm wird wohl erst im Juni 2024 fertig. Etwa 40 Beschäftigte bekommen ihre Arbeitsplätze übergangsweise auf einer Kommunikationsfläche – und in einem künftigen Fitnessstudio. Auch das ist Teil der Pläne des für Insolvenzverfahren bekannten Unternehmens. Der geschäftsführende Gesellschafter Claus Baier verrät weitere Details.

SGP wird nicht nur den rund 30 Meter hohen Büroturm errichten, sondern auch die ehemalige Hochschule für Kommunikation und Gestaltung (FfK+G) nutzen. Dort entstehe auf der Donau-Ebene ein kleines Fitnessstudio mit gut 120 Quadratmetern Trainingsfläche sowie einem neuen Sanitär- und Umkleidebereich, kündigt Claus Baier an. Es soll ein speziell zugeschnittenes Angebot haben, das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von SGP geeignet ist, die an Schreibtischen arbeiten. Rückentraining werde eine wichtige Rolle spielen, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. Das Unternehmen werde das Fitnessstudio an einen externen Betreiber übertragen, nicht nur Beschäftigte dürfen dort trainieren. Ein eigener Eingang wird gebaut. Doch bevor der Trainingsbereich in Betrieb geht, stehen dort für einige Monate Schreibtische – ebenso wie in dem für den Austausch untereinander vorgesehenen offenen Bereich auf Ebene 2. "Es wird erst einmal ein bisschen eng", räumt Baier ein. Aber es gehe ja nur um wenige Monate, bis der Neubau fertig ist.

