Das ist am verkaufsoffenen Sonntag in Ulm geboten

Das Ulmer City-Marketing hat sich einiges einfallen lassen, um am kommenden Sonntag die Geschäfte und Straßen möglichst vollzubekommen. Der Frühjahrsmarkt feiert ein Comeback.

Die Kulinarik wird an diesem Sonntag, 3. April, großgeschrieben. Auch wenn Wetterprognose nicht gerade ideal ist, warten zahlreiche Essensstände und Foodtrucks auf Umsätze. Die Auswahl reicht von gesund, süß bis deftig.

Frühlingsmarkt auf dem Münsterplatz

Nach der pandemiebedingten Pause in den Jahren 2020 und 2021 kann auch wieder der traditionelle Frühjahrsmarkt in Ulm stattfinden. Der bunte Markt mit allerlei Waren und Leckereien bietet ab 11 Uhr auf dem Münsterplatz ein breites Sortiment für Groß und Klein an. Neben Klassikern, wie Besen, Bürsten, Gewürzen und Tee, regionalen kulinarischen Spezialitäten, modischen Accessoires, Holz- und Haushaltswaren, Pflanzen, Korb- und Lederwaren, bis hin zu Schmuck und Spielwaren offenbart sich den Besuchern und Besucherinnen ein bunter Mix für alle Altersgruppen.

Autofrühling in den Straßen und Gassen von Ulm

Ebenso kommen Autointeressenten am verkaufsoffenen Sonntag auf ihre Kosten. Regionale Autohäuser stellen vom Albert-Einstein-Platz bis zum Hans-und-Sophie-Scholl-Platz in der Innenstadt Fahrzeuge aus. Der Fokus liegt in diesem Jahr vor allem auch auf alternativen Antriebsmöglichkeiten.

Meet & Greet mit der Feuerwehr Ulm

Anlässlich des 175-jährigen Jubiläums gewährt die Feuerwehr Ulm am 3. April Einblicke in ihr Tätigkeitsfeld. An verschiedenen Stationen in der Innenstadt können Groß und Klein hinter die Kulissen schauen, die Fahrzeuge in Augenschein nehmen und sich von den Feuerwehrattraktionen und der -musik unterhalten lassen. Zu finden ist die Feuerwehr auf dem Judenhof, hinter dem Münster, auf dem Schuhhausplatz in der Dreiköniggasse sowie auf dem Marktplatz.

Shopping in der Innenstadt und Blaubeurer Straße

Ab 13 Uhr öffnen die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt und in der Blaubeurer Straße ihre Pforten. Schluss ist um 18 Uhr. Auch im Blautal-Center wartet neben zahlreichen Geschäften am verkaufsoffenen Sonntag die ein oder andere Überraschung unter dem Motto "Märchenhaftes Mittelalter": Marionettenspiele, Jongleure, eine Orienttänzerin und Märchen.

Aktionen für Kinder und Familien

"Wir haben uns in diesem Frühjahr besonders viel Mühe gegeben, für den Ulmer Familiensonntag ein kurzweiliges und umfangreiches Familienprogramm auf die Beine zu stellen", so Sandra Walter, City-Managerin in Ulm. "Ein Ausflug in die Ulmer City lohnt sich daher auf jeden Fall für Jung und Alt." Kindertattoos, Fotoaktionen, Kuscheln mit Maskottchen oder gemeinsame Akrobatik beim beliebten Mitmachcircus Harlekin - für Kinder gibt es an diesem Tag allerlei zu erleben. Das Spatzenbähnle ist am Familiensonntag ebenfalls dabei. Es fährt zu jeder vollen Stunde am Münsterplatz ab und bietet Groß und Klein eine kostenfreie Rundfahrt durch Ulm. Musik, Zaubershows, Stelzenläufer und ein Karikaturist beleben die Stadt zusätzlich. (AZ)