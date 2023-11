Der neue Müller-Bau in Ulm ist auf den Weg gebracht

Die Brache kommt weg: Nach einigen Verzögerungen ist jetzt der Weg frei für das Erwin-Müller-Projekt an der Ecke Karlstraße/Neutorstraße.

Seit 2019 wird im Ulmer Rathaus über das Bauprojekt gegenüber dem "Glaspalast" der Stadtwerke diskutiert. Erst ging der erste Investor pleite, dann sprang das Bauunternehmen von Erwin Müller ein. Um erstmal einen Rückzieher zu machen. Jetzt wurde der Bebauungsplan doch verabschiedet.

Erwin Müller baut in Ulm

Der Konzern von Drogerie-Unternehmer Erwin Müller will auf der Brachfläche gegenüber dem SWU-Glaspalast in Ulm einen Gebäudekomplex aus 142 Wohnungen, einem 1500 Quadratmeter großen Supermarkt und zwei Tiefgaragengeschosse errichten lassen. "Wir brauchen die Wohneinheiten dringend", sagte Ulms Baubürgermeister Tim von Winning in der Bauauschusssitzung.

Der geplante Supermarkt habe sich in den aktualisierten Plänen etwas auf 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche vergrößert. Die Fassaden zur Straße hin werden in Klinkeroptik verkleidet.

Häuserblock gegenüber den SWU

Der direkt am Gehsteig angrenzende Häuserblock mit angegliederter Innenhofbebauung fügt sich nach Einschätzung der Ulmer Bauverwaltung in die Höhenentwicklung der Umgebung ein. Die geschlossene, sechsgeschossige Bebauung entlang der Karl- und der Neutorstraße schirmt die dahinterliegende Quartiersbebauung konsequent vor Einflüssen der beiden Verkehrsachsen Karl- und Neutorstraße ab und ergänzt das innerstädtische Straßenbild.

Die Bebauung entlang der Wildstraße orientiert sich mit ihren fünf Geschossen an der Höhe der gegenüberliegenden Bestandsbebauung. Mit einem viergeschossigen Gebäudeflügel setzt sich die Bebauung in das Blockinnere fort und gliedert den ruhigen Blockinnenhof. An der markanten Blockecke zwischen Karl- und Neutorstraße bildet ein eingerückter, siebengeschossiger "Kopfbau" den Eingang in die Karlstraße und in das neue Areal.