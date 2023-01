Ulm

vor 17 Min.

Der Ulmer Tafelladen wird künftig noch mehr gebraucht

Plus Diese Einrichtung musste zuletzt deutlich mehr Menschen versorgen als früher. Die Präsidentin des DRK-Kreisverbands rechnet mit einem weiteren Zuwachs.

Von Dagmar Hub

Mit zahlreichen Gästen, darunter rund 80 Ehrenamtliche, hat der Ulmer DRK-Tafelladen am Samstag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Wobei die Notwendigkeit dieser Einrichtung kein Grund zum Feiern sei, wie Ronja Kemmer betonte, die Präsidentin des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Ulm. "Wir alle wären froh, es müsste sie nicht geben", sagte sie. Stolz aber ist das Rote Kreuz auf das Engagement und das Durchhaltevermögen derer, die den Tafelladen seit einem Vierteljahrhundert mit Zeit, Geld und Sachspenden unterstützen. Ihnen wurde am Samstag in einer Feierstunde gedankt. Der Bedarf an Tafelläden werde in der Zukunft eher noch zunehmen, fürchtet Ronja Kemmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

