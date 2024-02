Die Highlights der kommenden Spielzeit am Theater Ulm

"Jedoch vielleicht geschehen noch Wunder" lautet das Motto der neuen Spielzeit des Ulmer Theaters. Auf dem Programm stehen viel Bekanntes und Uraufführungen.

Man darf sich wundern in der kommenden Spielzeit des Ulmer Theaters. Denn die ist überschrieben mit einem Zitat von Bertolt Brecht. "Jedoch vielleicht geschehen noch Wunder", formulierte er in "Mutter Courage und ihre Kinder". Schon jetzt haben die Theatermacher ihr Programm für die kommende Spielzeit vorgestellt. Es wartet eine bunte Mischung aus beliebten sowie bekannten Klassikern und auch einigen Uraufführungen.

Das Theater Ulm startet mit einer Uraufführung in die neue Spielzeit

Mit einer solchen geht es dann am 14. September auch los. Das Stück "Madonnen" hat die Autorin Amanda Lasker-Berlin im Auftrag des Ulmer Theaters geschrieben. Die Schauspiel-Sparte unter Leitung der Schauspieldirektorin Marlene Schäfer will sich in der kommenden Spielzeit mit Identitäten und der schwierigen Suche nach ihnen beschäftigen. "Madonnen" wird in diesem Zusammenhang verschiedene Frauenrollen und Fragen der Weiblichkeit ergründen. Außerdem werden im Großen Haus Yasmina Rezas "James Brown trug Lockenwickler" (Premiere 3. Oktober), Oscar Wildes "Bunbury" (besser bekannt als "Ernst sein ist alles", 13. März 2025) und das Spielzeitmottogebende Brecht-Stück "Mutter Courage und ihre Kinder" (16. Januar 2025) zu sehen sein.

Im Podium wird es etwas schullektürelastig mit Goethe, Robert Musil, Jean Genet und Bernhard Schlinks "Vorleser". Ungewöhnlich dagegen: Mit "Aquarium 85" planen Ariane Müller und Benjamin Künzel eine Hommage an den bekannten Ulmer Schwulen- und Promiclub, der bis Ende der 90er Jahre in der Kohlgasse betrieben wurde.

Die große Uraufführung in der Sparte Musiktheater ist wieder ein Stück von Charles Tournemire. Nach "La Legende de Tristan" wird sich Intendant Kay Metzger Tournemires Betrachtungen zum Leben des Franz von Assisi annehmen. Die Premiere ist für den 8. Mai 2025 angesetzt. Zuvor stehen mit Webers "Freischütz" (26. September) und Verdis "Otello" (12. Dezember) zwei absolute Klassiker auf dem Programm. Am 20. Februar 2025 wird zudem Donizettis Tudor-Trilogie fortgesetzt. Nach Anne Boleyn nahm sich Donizetti in "Maria Stuarda" die schottische Elisabeth-Konkurrentin Maria Stuart vor. Das verschobene Pasticcio "Lacrimae" soll nun am 31. Oktober Premiere feiern.

Die Philharmonischen Konzerte stellt GMD Felix Bender unter das Motto "Nacht". Außerdem kündigt er einige musikalische Ausflüge Richtung Südamerika und den Orient an. Zudem sind eine Reihe von Sonderkonzerten geplant, unter anderem eines als Dankeschön für die Aufstufung zum B-Orchester.

Tanzdirektorin Anett Göhre hat ebenfalls ein spannendes Programm zusammengestellt. So ist es ihr zum Beispiel gelungen, den gefragten Choreografen Ihsan Rustem für einen Doppelabend unter dem Titel "Carmen_Requiem" zu verpflichten. Außerdem wird es einen Tanzabend zur Musik von Igor Strawinsky geben und im Podium eine getanzte Fassung des Jugendbuchs "Die Möwe Jonathan".

Theater Ulm in Burghof, Museum und Gerichtssaal

Wie immer wird es das Theater auch an externe Spielstätten verschlagen. Trotz - oder gerade wegen - der Umbauarbeiten wird das Museum Ulm im Januar kommenden Jahres eine außergewöhnliche Kulisse für eine Adaption des Gainsbourg-Romans "Das heroische Leben des Evgenij Skolov" abgeben. Das Gerichtsdrama "Prima facie" von Suzie Miller findet im Schwurgerichtssaal des Ulmer Landgerichts einen passenden Aufführungsort. 2025 steht außerdem wieder ein Musical auf der Wilhelmsburg auf dem Plan. Nach dem großen Erfolg von "Sister Act" soll nun Musik der Bee Gees erklingen: "Saturday Night Fever" feiert Premiere am 7. Juni 2025 seine Burg-Premiere. Im Großen Haus selbst wird im Herbst 2024 "Blues Brothers" in einer Inszenierung von Musicalstar Patrick Stanke gezeigt.

Tickets für die kommende Spielzeit gehen ab Juni in den Verkauf, informiert die Verwaltungsdirektorin des Hauses, Angela Weißhardt. Weitere Neuerungen im Ticketverkauf ab der Spielzeit 2024/25: Im kleinen Premierenabo sind auf vielfachen Wunsch aus dem Publikum wieder nur Donnerstagstermine enthalten. Neben dem Last Minute-Ticket für junge Besucher wird es künftig vergünstigte Restkarten für alle geben. Ab einer Stunde vor Vorstellungsbeginn werden die Karten dann zum ermäßigten Preis - fast um die Hälfte billiger - verkauft. Wegen der Aufstufung der Philharmoniker zum B-Orchester müssen die Ticketpreise im Musiktheater "moderat erhöht" werden, kündigte Weißhardt zudem an.