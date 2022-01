Lebensgefahr: ICE-Neubaustrecke Ulm–Wendlingen steht ab Montag unter Strom

Die Bahn setzt sämtliche Oberleitungen auf der Strecke Ulm–Wendlingen unter Strom. Wer diesen zu nahe kommt, begibt sich in Lebensgefahr.

Endspurt für die Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ulm–Wendlingen: Die Deutsche Bahn schaltet am Montag, 31. Januar, um 0 Uhr entlang der gesamten Strecke den Strom ein. Die Oberleitung, einschließlich aller zuführenden Speiseleitungen, steht ab diesem Zeitpunkt mit 15.000 Volt unter Spannung. Die Deutsche Bahn weist auf die damit verbundenen Gefahren hin: Wer auf Brückenvorbauten, Maste oder Wagen klettert, begibt sich in Lebensgefahr. Bereits ein Abstand von weniger als drei Metern zu den stromführenden Anlagen könne zu einem tödlichen Stromschlag führen. Auch wer etwa Luftballons oder Flugdrachen in der Nähe der Oberleitung fliegen lässt oder Wasserschläuche nutzt, riskiert sein Leben.

Die ersten Testfahrten auf der Neubaustrecke starten im Februar

Im Februar beginnt die Deutsche Bahn mit Testfahrten auf der Strecke Ulm–Wendlingen. Bei den sogenannten Hochtastfahrten wird die Geschwindigkeit nach und nach gesteigert – auf schließlich bis zu Tempo 275. Die Deutsche Bahn weist auf das dadurch entstehende Gefahrenpotenzial hin: Herannahende Züge seien kaum wahrnehmbar und es könne beim Vorbeifahren eine starke Druck- und Sogwirkung entstehen. Unbefugte sollten sich deshalb grundsätzlich von den Gleisen fernhalten.

Am Sonntag, 11. Dezember 2022, geht die Neubaustrecke Ulm–Wendlingen in den kommerziellen Betrieb. (AZ)