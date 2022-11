Ulm

18:30 Uhr

Diskussion um Neubau im Fischerviertel: Wie wichtig sind Plätze in der Stadt?

So sollen die neuen Giebelhäuser auf den Grundstücken Schweinmarkt 6-8 aussehen. Der Eingang zu den Wohnungen ist auf der Rückseite.

Plus Ein Neubau im Fischerviertel wird einige Meter weit in den Saumarkt ragen. Das löst eine Grundsatzdebatte über den Wert von Altstadtplätzen in Ulm aus.

Von Sebastian Mayr

Wie wertvoll sind Plätze in der Stadt? Ein Bauprojekt im Ulmer Fischerviertel hat eine Grundsatzdiskussion ausgelöst. Die beiden Giebelhäuser, die anstelle eines 60er-Jahre-Baus und einer Schotterfläche entstehen sollen, werden auch ein Stück des Saumarkts einnehmen. Genauer gesagt: ungefähr so viel Platz, wie zwei Autos zum Parken benötigen. Fällt da nun ein Stück der wertvollen Altstadt weg oder doch nur Raum für Blech, das dort eigentlich nichts zu suchen hat?

