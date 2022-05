12.400 Schmuggel-Zigaretten bei Zoll-Kontrolle auf A8 beschlagnahmt

Auf der A8 wurde ein Kleintransporter aus der Republik Moldau kontrolliert. Zollbeamte mussten nicht lange suchen, um die Zigaretten zu finden.

Schon beim dumpfen Klang der Tür sei klar gewesen, dass diese vollgestopft sein muss: Beamte des Ulmer Zolls haben am Sonntag auf der A8 in Höhe Ulm/ Dornstadt einen mutmaßlichen Zigarettenschmuggler erwischt. In der Schiebetür des mit sechs Personen besetzten Kleintransporters aus der Republik Moldau entdeckten die Zöllner 12.400 Zigaretten.

Gegen den Fahrer wurde ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. 2140 Euro Tabaksteuer muss er nachzahlen. Die Zigaretten wurden sichergestellt.

12.000 Zigaretten wurden vom Zoll nach einer Kontrolle auf der A8 sichergestellt. Foto: Hauptzollamt Ulm

Bereits 20 derartiger Fälle von Zigarettenschmuggel hatte der Ulmer Zoll, wie berichtet, in den vergangenen Monaten. Immer waren es Autos oder Kleintransporter aus Osteuropa, in denen 100 bis 1000 Stangen versteckt, verbaut oder verstapelt waren. Der Zoll führt deshalb verstärkt Kontrollen auf den Transitrouten durch, auch mithilfe von Röntgentechnik und Tabakspürhunden. (AZ)

