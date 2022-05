Dreister Dieb schiebt Elektro-Fahrrad aus dem Laden

4500 Euro ist ein Pedelec wert, das sich ein Unbekannter in Ulm unter den Nagel riss.

Mit einem neuen, gestohlenen Rad flüchtete ein Unbekannter in Ulm. Der Diebstahl ereignete sich nach Polizeiangaben am Samstag. Gegen 13.45 Uhr suchte sich der Täter ein E-Bike in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße aus. Obwohl es mit einem Zahlenschloss gesichert war, konnte der Dieb das Schloss knacken.

Polizei Ulm sucht Zeugen

Der Mann schob das schwarze Fahrrad der Marke Windee Gravel Fazua unbemerkt aus dem Verkaufsraum und flüchtete mit seiner Beute. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den Täter. Er soll etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank sein. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt, eine dunkle Hose und weiße Sneaker. Das Gesicht war mit einer Schutzmaske bedeckt. Das Pedelec hat einen Wert von rund 4500 Euro. (AZ)