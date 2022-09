Einbruch in eine Firma in der Ulmer Innenstadt: Videoausrüstung gestohlen

Ein Einbrecher ist in der Ulmer Frauenstraße in ein Gebäude eingebrochen. Der Täter konnte unerkannt flüchten.

In die Räumlichkeiten einer Firma ist am Wochenende in Ulm eingebrochen worden. Dabei sei laut Polizei eine Videoausrüstung gestohlen worden.

Der Einbruch ereignete sich demnach zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagmorgen, 7 Uhr. Auf bislang ungeklärte Weise drang der unbekannte Täter in das Gebäude in der Frauenstraße ein. Im Innern brach er eine Tür auf und gelangte in die Räumlichkeiten der Firma. In einem Raum fand er dabei zwei Videokameras nebst weiterer Ausrüstung. Die nahm er mit und entkam unerkannt.

Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Telefon: 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Einbrecher. (AZ)