Einbruch in Wohnung im Trollingerweg in Ulm

In eine Wohnung im Trollingerweg in Ulm ist in den vergangenen Tagen eingebrochen wordne. Ob etwas gestohlen wurde, kann die Polizei noch nicht sagen. Ein Zeuge habe den Einbruch am Dienstagvormittag bemerkt und die Polizei informiert. Der bislang unbekannte Täter hebelte die Wohnungstür auf und durchsuchte die Räumlichkeiten. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)