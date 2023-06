Ulm

vor 17 Min.

Fassade in der Neuen Straße in Ulm brennt

Von Thomas Heckmann

Rauch quoll am Dienstagnachmittag aus einer Fassade eines Bürogebäudes in der Neue Straße in Ulm. Noch ist unbekannt, was den Brand auslöste, die Polizei ermittelt.

Gegen 15 Uhr gingen die ersten Notrufe ein, dass es gegenüber des Busparkplatzes Glöcklerstraße im ersten Stock eines Gebäudes brennen würde. Die Ulmer Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, die Polizei sperrte den Bereich ab und leitete den Verkehr über die parallelen Busspuren um. Brand in Ulm Die Feuerwehr entdeckte die Quelle für den Rauch in einem Spalt zwischen zwei aneinander gebauten Gebäuden. Von einer Drehleiter aus wurde Wasser in den Spalt gespritzt. Um die Brandquelle erreichen zu können, mussten mehrere Fassadenplatten herausgebrochen werden. Nach rund einer Stunde war der Brand gelöscht und die Straße konnte wieder freigegeben werden. Die Ursache und die Schadenhöhe stehen noch nicht fest. Lesen Sie dazu auch Ulm Plus Brand bei Jehle: Suche nach Standort-Zwischenlösung gestaltet sich schwierig

