Frau belästigt Nachbarschaft in Ulm-Böfingen und pöbelt Anwohner an

Zeugen informierten die Polizei über die Frau in Ulm-Böfingen. Die Beamten nahmen sie mit und brachten sie in ein psychiatrisches Krankenhaus.

Eine 61-Jährige hat nach Angaben der Polizei am Dienstagabend ihre Nachbarschaft in Ulm belästigt. Zeugen hätten die Polizei gegen 21.30 Uhr darüber informiert, dass die Frau im Eugen-Gerstenmaier-Weg lautstark herumschrie und Anwohner anpöbelte. In der Heidenheimer Straße konnte die Polizei die Frau schließlich antreffen.

Die 61-Jährige soll sich bei der Kontrolle der Polizei aggressiv verhalten haben. Da sie sich wohl in einer psychischen Ausnahmesituation befand, brachten die Polizisten sie in ein psychiatrisches Krankenhaus. Während der Fahrt soll die 61-Jährige die Polizisten mehrfach beleidigt haben. (AZ)