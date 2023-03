Frau in Ulm sexuell belästigt: Mann greift ihr in einem Geschäft an den Po

In Ulm kam es offenbar in einem Geschäft zu einer sexuellen Belästigung. Doch die Polizei sucht jetzt nicht den mutmaßlichen Täter, sondern das Opfer.

Ein 29-Jähriger soll am Mittwoch in einem Geschäft in Ulm einer bislang unbekannten Frau an den Po gefasst haben. Während die Personalien des mutmaßlichen Täters bekannt sind, hofft die Polizei nun auf Hinweise auf die betroffene Frau.

Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilen, seien gegen 15 Uhr zwei Männer in den Verkaufsraum eines Geschäfts in der Deutschhausgasse gegangen. Einer der beiden, ein 29-Jähriger, soll ohne erkennbaren Grund in dem Laden herumgeschrien und sich aggressiv verhalten haben. Dann sei er zu einer Frau gegangen, die gerade bezahlte. Unvermittelt soll er die Frau am Gesäß gepackt haben.

In dem Geschäft hätten zu dieser Zeit zufällig eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter der Kriminalpolizei ermittelt. Sie hätten sofort eingegriffen und den Mann aufgefordert, das Geschäft zu verlassen, heißt es im Polizeibericht.

Vor dem Geschäft habe sich der 29-Jährige dann gegenüber der Beamtin und dem Beamten immer aggressiver verhalten. Da auch seine Personalien noch nicht feststanden, wurde er zu einem Polizeirevier gebracht. Hierzu forderten sie Verstärkung an.

Während die Polizei mit dem 29-Jährigen beschäftigt war, habe aber die Frau, der er an den Po gegriffen haben soll, das Geschäft verlassen. Die Polizei bittet nun die Frau, sich unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. Sie soll etwa 70 Jahre alt und ungefähr 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Sie hatte schulterlanges helles beziehungsweise rotbraunes Haar, trug einen knielangen hellbraunen Mantel und hatte eine Einkaufstasche bei sich. (AZ)