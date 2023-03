Frau sticht in Ulmer Weststadt mit Messer auf Mann ein: Wie geht es dem Opfer?

Nahe des Scholl-Gymnasiums in Ulm soll eine 40-Jährige auf einen 49-Jährigen eingestochen haben. Wie geht es dem Opfer nach der blutigen Messerattacke?

Mehrere Blutspritzer und ein ganz großer Blutfleck zeugten Stunden später noch von der Tat. Spurensicherer der Polizei markierten sie mit gelben Kreisen. Die mutmaßliche Täterin wurde gut eine Stunde nach der Tat gefasst. Ein 49-Jähriger erlitt schwere Verletzungen. Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen mitteilt, sei sein Gesundheitszustand inzwischen stabil.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei der Ulmer Polizei ein Notruf ein. Eine Frau solle mit einem Messer in der Wagnerstraße einen Mann verletzt haben. Lau der Polizeisprecherin seien sofort Polizei und Rettungsdienst ausgerückt. Die hätten in der Weststadt im Bereich Elisabethenstraße/Stephanstraße tatsächlich einen schwer verletzten 49-Jährigen angetroffen. Ihm wurden offenbar mehrere Stichwunden zugefügt. Der Mann sei am Boden gelegen und habe stark geblutet, heißt es. Die Frau, die den Mann verletzt haben soll, sei nicht mehr da gewesen.

Messerangriff in Ulmer Weststadt: Hubschrauber und Hunde im Einsatz

Die Polizei leitete unmittelbar eine Fahndung nach der Frau ein. Hierfür setzte sie auch einen Polizeihubschrauber und Polizeihunde ein. Die Fahndung führte dann gegen 14.30 Uhr zur vorläufigen Festnahme einer 40-Jährigen. Wo die Frau genau festgenommen wurde, will die Polizei auch am Donnerstag nicht verraten. Nur so viel: in einer nahegelegenen Wohnung. Die Frau soll sich beim Angriff wohl keine Verletzungen zugezogen haben. Zumindest seien keine bekannt, so eine Polizeisprecherin am Mittwochabend.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Unklar bleibt, warum sich das Geschehen auf offener Straße abspielte - ob die Frau womöglich auf den Mann gewartet haben könnte. Auf Nachfrage sagt eine Polizeisprecherin, dass sich die mutmaßliche Täterin und der Mann gekannt haben. In welcher Beziehung sie zueinander stehen, darüber konnte die Polizei keine Angaben machen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand aus Sicht der Polizei nicht. Am Donnerstag soll die 40-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden. Anschließend könnten womöglich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft neue Erkenntnisse bekanntgegeben werden.

Notfallseelsorger betreuen Schulkinder nach Messerangriff im Bereich Wagnerstraße/Elisabethenstraße

Zum nahen Scholl-Gymasium stehe die Tat in keinerlei Verbindung. Weil entlang des Tatorts an der Ecke Elisabethenstraße/ Stephanstraße um die Tatzeit auch etliche Schulkinder unterwegs waren, Notfallseelsorger waren im Einsatz und betreuten Zeugen. (heo/thhe)