Galeria Kaufhof bleibt Ulm erhalten: So äußert sich OB Ansbacher dazu

16 Standorte von Galeria Karstadt Kaufhof stehen vor dem Aus. Ulm ist nicht darunter. Oberbürgermeister Martin Ansbacher hoff auf ein Zukunftskonzept.

Bis zuletzt war den Beschäftigten in Ulm nicht klar, ob die Galeria-Filiale in der Bahnhofstraße erhalten bleibt oder doch zu jenen 16 Standorten gehört die im Zuge der dritten Insolvenz binnen der vergangenen 3,5 Jahren aufgeben werden. Am Samstag aber dann die aus Sicht der Donaustadt erfreuliche Nachricht: Die Galeria-Filiale in Ulm bleibt bestehen.

Im Ulmer Rathaus ist ebenfalls von einer "großen Erleichterung" die Rede. "Das ist nicht nur vor allem eine gute Entscheidung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren Arbeitsplätze erhalten bleiben, sondern auch eine gute Nachricht für den Standort Ulm", lässt Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD) am Montag mitteilen. "Starke Innenstädte brauchen starke Kaufhäuser. Ein attraktiver Handel ist unverzichtbar für lebendige Innenstädte, für die Anziehungskraft einer Stadt insgesamt. Galeria Kaufhof hat aufgrund der zentralen Lage für Ulm eine große Bedeutung."

Galeria in Ulm: OB Ansbacher hofft auf tragfähiges Zukunftskonzept

Er sei sehr froh, dass es für Galeria Kaufhof in Ulm weitergeht. Die Filiale in der Fußgängerzone sei für viele Menschen – auch aus dem Umland – ein zentraler Anlaufpunkt. Die Stadt Ulm habe sich für ihren Erhalt eingesetzt. Martin Ansbacher hofft, dass der gesamte Warenhauskonzern zu einem tragfähigen Zukunftskonzept kommt. „Allen Beteiligten muss klar sein, dass sie eine Verantwortung tragen, die über einzelne, rein wirtschaftliche Interessen hinausgeht“, so Ansbacher.

Im Januar 2024 hatte die Galeria Karstadt Kaufhof GmbH zum dritten Mal in 3,5 Jahren Insolvenz angemeldet. Am Samstag gab sie bekannt, dass 16 von 92 Filialen geschlossen werden. Ulm ist nicht betroffen, dafür aber zum Beispiel Augsburg. (AZ/krom)

Lesen Sie dazu auch