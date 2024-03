Gefährliche Hundeköder: Würstchen mit Stecknadeln am Lichternsee entdeckt

Zwei Hundebesitzer wurden auf die präparierten Wurststückchen in Ulm aufmerksam. Ein Hund fraß sogar ein Stückchen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Lichternsee in Ulm sind am Dienstag mehrere präparierte Wurststückchen entdeckt worden. Ein Hund soll einen gefährlichen Köder auch gefressen haben. Ob das Tier dabei verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilt, meldete ein Hundebesitzer gegen 17 Uhr mehrere Saitenwürste auf dem Rad- und Fußweg am Lichternsee. Sein Hund habe die Würste erschnüffelt. Der Besitzer aber habe seinen Vierbeiner noch rechtzeitig vom Fressen abhalten können. Bei genauerem Hinsehen sei dem Zeugen aufgefallen, dass die Würste mit Stecknadeln präpariert waren. Er suchte den Weg nach weiteren Ködern ab und konnte insgesamt vier Wurststückchen auffinden. Die Köder gab er beim Polizeirevier Ulm-West ab.

Gegen 20 Uhr teilte eine weitere Zeugin der Polizei an derselben Örtlichkeit Hundeköder mit. Ihr Vierbeiner hatte einen davon gefressen. Ob er hierdurch verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt. Auch sie konnte noch ein weiteres Wurststückchen entdecken und übergab es der Polizei.

Zeugen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges im Bereich des Lichternsees beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188 3812 zu melden. (AZ)