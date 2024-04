Gewalttat in Ulm: Mutmaßliches Opfer blutet am Kopf – nur wo ist es?

Einen Tatverdächtigen hat die Polizei ermitteln können. Nach der Auseinandersetzung in Ulm fehlt jedoch das vermeintliche Opfer. Es soll sich melden.

In der Regel flüchtet der Täter und gilt für die Polizei zunächst als unbekannt. In diesem Fall eines Gewaltdelikts, das sich am vergangenen Wochenende in Ulm abgespielt haben soll, ist es aber andersrum: Hier gilt das vermeintliche Opfer als unbekannt. Jener Mann wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Am Sonntagmorgen, kurz vor 5.30 Uhr, habe ein Zeuge gesehen, wie ein 31-Jähriger den bislang Unbekannten in der Schillerstraße geschlagen haben soll. Nach der Auseinandersetzung soll der Geschlagene wohl am Kopf geblutet haben, heißt es. Als die Polizei aber vor Ort eintraf, sei das vermeintliche Opfer nicht mehr vor Ort gewesen.

Eine Suche im näheren Umkreis sei ohne Erfolg verlaufen. Viel ist über ihn nicht bekannt. Der Geschlagene soll um die 50 Jahre alt gewesen sein, heißt es lediglich. Er wird zudem gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0731/188-3312 zu melden. (AZ)