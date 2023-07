Ulm

vor 23 Min.

Gewerkschaften: Iveco will sich von Feuerwehrsparte Magirus trennen

Iveco und Magirus: Endet die Zusammenarbeit in der Feuerwehrsparte nach knapp 50 Jahren?

Plus Iveco will offenbar die Feuerwehrsparte abgeben. Gewerkschaften sorgen sich nun um Arbeitsplätze. Bei Magirus in Ulm wären um die 1000 Beschäftigte betroffen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Endet nach knapp 50 Jahren die Zusammenarbeit von Iveco und Magirus? Der italienische Nutzfahrzeughersteller will sich offenbar von der Feuerwehrsparte trennen. Das gaben mehrere italienische Gewerkschaften in einer gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstag bekannt und beziehen sich darin auf eine Information seitens des Iveco-Managements.

Eine entsprechende Mitteilung seitens des Unternehmens mit Hauptsitz in Turin liegt nicht vor. Laut den Gewerkschaften wolle Iveco aber einen Investor suchen, der die Produktion in der Feuerwehrsparte teilweise oder vollständig übernehme. Davon wären dann auch die circa 1000 Beschäftigen am Standort in Ulm betroffen. Dort werden nicht nur Löschfahrzeuge und Drehleitern gefertigt. Das Werk im Donautal ist als Kompetenzzentrum auch Entwicklungsstandort. Weitere Niederlassungen gibt es Brescia (Italien), Chambéry (Frankreich) und Premstetten (Österreich).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen