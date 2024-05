Große Sprünge für den guten Zweck

Die Benefizgala des Theaters Ulm geht nun zum dritten Mal als Ballett-Gala über die Bühne. Die Erwartungen an den Erlös sind groß.

Diesmal wird die Eine-Millionen-Marke geknackt, da ist sich Hermann Frey, Organisator der Ulmer Benefiz-Gala, sicher: Die 26. Veranstaltung zugunsten der Ulmer Mukoviszidose-Stiftung und der Stiftung Gänseblümchen vom Juni 2023 erbrachte 24.136,96 Euro. Das zu erwartende Ergebnis der Gala am 7. Mai 2024 im Großen Haus des Theaters Ulm wird mindestens den Erlös für den guten Zweck einbringen, um endlich die ersehnte Marke der Siebenstelligkeit zu überspringen.

Alle Künstlerinnen und Künstler treten ohne Gage auf

Wobei sich vieles geändert hat in der langen Zeit, in der es die Benefiz-Gala nun gibt, sagt Frey. War das Programm lange Zeit ein buntes, so ist die Benefiz-Veranstaltung seit drei Jahren nun eine Ballettgala, was beim Publikum goutiert. Und kamen Gelder in einer Höhe, die heute nicht mehr zu erreichen ist, früher vor allem durch Spenden zusammen, so sind es jetzt größtenteils die Tickets, die zu Erlösen von insgesamt über 20.000 Euro führen. Alle beteiligten Künstlerinnen und Künstler verzichten auf Gage, das Theater ermöglicht die Gala, und Hotels wie das Lago und das Goldene Rad stellen gratis Zimmer für die anreisenden Tänzerinnen und Tänzer zur Verfügung.

Sponsoren wie Müller, Seeberger, Gold Ochsen und die Sparkasse gibt es durchaus noch, berichtet Hermann Frey, andere Großspender von früher gäben in der aktuellen wirtschaftlichen Situation keinen Cent mehr. Für die Erlöse sind die beiden Stiftungen sehr dankbar. Die Mukoviszidose-Stiftung unterstützt damit die Stelle eines Ernährungsberaters für Betroffene, von denen in Ulm insgesamt 140 in Behandlung sind. Die erbliche Multi-Stoffwechselstörung Mukoviszidose bringt vielfache Einschränkungen nicht nur an der Lunge, sondern auch im Magen-Darm-Trakt mit sich. Die Stiftung Gänseblümchen ermöglicht sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Ulm durch die beiden Projekte „Findus“ und „Kulturpaten“, bei denen Künstlerinnen Grundschul-Kindern kulturelle Bildung ermöglichen, Teilhabe vor allem im kulturellen Bereich.

Tanztheater-Gala mit Spitzenerlebnissen

Bei der dritten Tanz-Gala präsentiert Tanztheater-Chefin Annett Göhre Spitzen-Erlebnisse im Wesentlichen aus dem Süden Deutschlands: Vom Staatstheater am Gärtnerplatz München kommt ein Solo, das Staatstheater Augsburg schickt gar ein zwölfköpfiges Ensemble. Das Staatsballett Karlsruhe ist beteiligt, und zum ersten Mal kommen Balletttänzer und Tänzerinnen vom Theater Koblenz und von Peter Breuers Europa-Compagnie. Aus Stuttgart reist Eric Gauthier mit seinen Gauthier Dance Juniors an, und selbstverständlich wird auch das Ballett-Ensemble des Theaters Ulm mit von der Partie sein. Es werden unterschiedliche tänzerische und choreografische Handschriften zu sehen sein, vom klassischen „Schwanensee“-Duett bis zum Modern Dance. Das Augsburger Ballett wird etwa einen Ausschnitt aus seiner Produktion „Under the tree´s voices“ der koreanischen Choreografin Young Soon Hue zeigen, und es werden auch zwei von Marco Goecke choreografierte Szenen zu sehen sein.

Info: Für den Galaabend am 7. Mai um 19.30 Uhr im Großen Haus gibt es noch Karten.