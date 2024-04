Händel beim Überholen: Zwei Radfahrer verletzt

In voller Fahrt geraten zwei Radler in Streit und werden handgreiflich. Beide Männer stürzen und ziehen sich Verletzungen zu.

Ein ungewöhnlicher Unfall beschäftigt aktuell die Verkehrspolizei. Am Samstagnachmittag sind zwei Radfahrer aneinandergeraten und haben ihren Streit handgreiflich ausgetragen. Am Ende musste einer von beiden mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Darstellung der Polizei waren die zwei Männer am Samstag gegen 13 Uhr auf dem Radweg entlang der B 492 von Schmiechen in Richtung Schelklingen unterwegs. Aktuell steht fest, dass ein 61-jähriger Mann mit seinem Velo einen 35-jährigen E-Bike-Lenker überholte. Augenscheinlich gerieten die Männer während des Überholvorganges in Streit, der sogar in ein Handgemenge während der Fahrt mündete. Schlussendlich stürzten beide zu Boden.

Beide Radfahrer trugen keine Helme

Die Männer trugen keine Schutzhelme, und das blieb nicht ohne Folgen: Während der 35-Jährige mit leichten Verletzungen davonkam, zog sich der 61-jährige Radfahrer bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an den Fahrrädern beläuft sich auf rund 800 Euro. (AZ)