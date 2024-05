Ulm

vor 53 Min.

Ulmer Zelt gestartet: So war der Auftakt mit Harald Schmidt und Bernd Gnann

Plus Bei etwas durchwachsenem Wetter, dafür aber ausverkauftem Haus startete das Ulmer Zelt in seine neue Spielzeit. Harald Schmidt begeistert sein Publikum noch immer.

Von Franziska Wolfinger

Um die historische Bedeutung des Gebäudes in der Neu-Ulmer Kasernstraße 1 weiß kaum jemand – wie auch, wenn nicht mal eine kleine Infotafel angebracht ist? Harald Schmidt persönlich bemängelte das Fehlen einer in irgendeiner Form gearteten Ehrung an seinem Geburtshaus nun bei seinem Auftritt im Ulmer Zelt. Dort teilte er sich die Bühne mit Bernd Gnann. Die beiden schwäbischen Entertainer eröffneten mit ihrem, wie sie es nennen, unvorbereiteten Gesprächsabend "Harald Schmidt schwätzt mit Bernd Gnann" die 36. Spielzeit des Ulmer Zelts, das aus diesem Anlass selbstredend ausverkauft war.

Gänzlich unvorbereitet sei der Abend natürlich nicht, räumte Gnann zu Beginn ein: "Ich mach halt mein schwäbisches Zeug." Harald Schmidt hingegen sei mit großem Improvisationstalent gesegnet. "Bei dem funktioniert das wirklich unvorbereitet", versprach Gnann zu Beginn der Show und sollte damit wohl Recht behalten.

