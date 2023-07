"Herr der Ringe" und "Harry Potter" als Sinfoniekonzerte im CCU

Manche Filmmelodien gehen dem Kinobesucher ewig nicht mehr aus dem Kopf. Die oscarprämierten Musiken aus "Herr der Ringe" und "Harry Potter" gehören dazu. Bald sind sie in Ulm zu hören.

Beides sind epochale Filmwerke, beide Kinoreihen wurde mit Musik unterlegt, die auch für sich genommen ein Meisterwerk ist. Die Melodien aus " Harry Potter" und "Der Herr der Ringe" klingen uns allen noch im Ohr: In Ulm sind sie bald als sinfonische Konzerte zu erleben.

Am Mittwoch, 17. Januar, kommen zunächst Der Herr der Ringe und Der Hobbit ins Congress Centrum (CCU). Denn das Konzert mit der Oscar-prämierten Musik von Howard Shore, Enya, Annie Lennox und Ed Sheeran geht ab Ende 2023 erneut auf Deutschland-Tournee. In der zweistündigen Aufführung wird die sagenhafte doppelte Trilogie in einem einmaligen musikalischen Ereignis zum Leben erweckt – von den bedrohlichen Klängen Mordors und dem schrillen Angriff der schwarzen Reiter bis hin zu den wunderschönen lyrischen Melodien der Elben.

Howard Shore, der den größten Teil der Musik für die Filmtrilogien "Der Herr der Ringe" und "Der kleine Hobbit" komponiert hat, wurde für diese mit einem Oscar ausgezeichnet. Seine Leitmotive lassen wie bereits bei Richard Wagners "Ring des Nibelungen" das Publikum leibhaftig spüren, wenn der Ring seine Macht entfaltet und den Träger aller Macht verdirbt: Ein Gleichnis, das perfekt in die heutige Zeit passt.

Im April kommt Harry Potter ins CCU

Im April ist dann Zauberlehrling Harry Potter an der Reihe. Diese acht Filme gehören zu den erfolgreichsten Streifen der Kinogeschichte, nun kommt die Oscar-preisgekrönte Filmmusik erstmals nach Ulm. Starsolisten, ein Symphonie-Orchester und ein Chor werden die musikalische Welt von Harry Potter am Donnerstag, 4. April 2024, im CCU zum Leben erwecken.

Die Besucher dürfen sich auf die musikalisch populärsten Höhepunkte des Harry Potter Universums freuen. Das Programm umfasst die Film-Soundtracks des vierfachen Oscarpreisträgers John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und des weiteren Oscarpreisträgers Alexander Desplat sowie die beste Musik aus dem Theaterstück "Harry Potter und das verwunschene Kind".

Der Vorverkauf für beide Konzerte hat nun begonnen. Karten gibt es bei den Geschäftsstellen der Tageszeitungen, bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online auf www.provinztour.de. (AZ)