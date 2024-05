Hund räumt Tische und Stühle in Ulmer Eisdiele ab

Eine Frau leint einen Hund an einer Tischgarnitur an. Der Vierbeiner bekommt wohl Panik und rennt los. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verschwindet die Frau.

Ein Hund hat am Dienstagvormittag in Ulm Schaden verursacht. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine unbekannte Frau ihren Hund an einer Tischgarnitur einer Eisdiele in der Glöcklerstraße angeleint. Das Tier geriet wohl in Panik, rannte los und riss die zusammengebundenen Stühle und Tische mit sich. Dadurch entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei die Frau anschließend mit ihrem Hund davongelaufen, heißt es im Polizeibericht. Nun wollen die Ermittler herausfinden, welche Frau dafür verantwortlich ist. Hinweise von Zeugen werden unter der Telefonnummer 0731/188-3312 erbeten. (AZ)