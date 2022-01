Ulm

07:00 Uhr

In einem Ulmer Keller liegt eine Unterwasserwelt mit 6000 Fischen

Der 46-jährige Roman Babka übernahm 2019 den seit vielen Jahren etablierten "Fisch-Keller". Er machte so sein Hobby zum Beruf.

Plus Seit einem Vierteljahrhundert ist der "Ulmer Fisch-Keller" unter Aquaristen ein Begriff. Ein Blick in das Geschäft, das ab und zu sogar Piranhas im Angebot hat.

Von Oliver Helmstädter

Laufkundschaft tut sich schwer, den versteckten Keller in der Ulmer Neutorstraße zu erreichen. Freunde der Aquarienfische nehmen allerdings weite Wege in Kauf, um das Geschäft von Roman Babka zu besuchen. "Konkurrenz habe ich in der Region eigentlich keine", sagt der gebürtige Pole, der das seit 25 Jahren bestehende Geschäft, das offiziell Aquarienkeller heißt, 2019 übernahm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen