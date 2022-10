Ulm

vor 19 Min.

Ingenieur und König: Wie Guy Kouemou von Ulm aus in Kamerun hilft

Guy Kouemou in Ulm.

Plus Guy Kouemou ist Ingenieur in Ulm und Vertreter des Königs von Bangoua. Er führt in einem Partnerschaftsprojekt beide Seiten zusammen, damit alle profitieren.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Vielleicht hat alles mit einem Telefunken-Radio angefangen. Guy Kouemou muss lachen, wenn er die Geschichte aus seiner Kindheit erzählt. Kouemou, 52 Jahre alt, lebt und arbeitet in Ulm. Doch der Mann ist nicht nur Ingenieur, er ist auch Königsvertreter mit dem Rang eines Königs. Er setzt sich für sein Volk in Kamerun ein und nutzt dafür seine beruflichen Kontakte – und das Wissen seiner Frau.

