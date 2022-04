Jugendliche sollen 13-Jährigen im Deutschhaus-Parkhaus bestohlen haben

Mehrere Jugendliche sollen den Jungen von der Bahnhofstraße ins Parkhaus mitgenommen und dort durchsucht haben. Seine Eltern stellten später Anzeige bei der Polizei.

Mehrere junge Burschen sollen am Dienstag in Ulm einem 13-Jährigen die Kopfhörer weggenommen haben. Das berichtet die Polizei.

Der 13-Jährige ging demnach gegen 19.45 Uhr die Bahnhofstraße entlang in Richtung Bahnhof. Am Zugang zum Albert-Einstein-Platz seien mehrere Burschen auf ihn zugekommen. Die hätten ihn festgehalten und über die Bahnhofstraße hinweg in Richtung Deutschhaus-Parkhaus mitgenommen. Dort hätten sie ihn an einem Treppenabgang nach Wertsachen durchsucht. Sie nahmen schließlich seine Kopfhörer mit und flüchteten, schilderte der Bub später der Polizei.

Der 13-Jährige offenbarte sich kurz darauf seinen Eltern, die Anzeige erstatteten. Die Polizei sucht seither die Unbekannten. Einer der Burschen ist etwa 15 Jahre alt, schlank, hat kurze, schwarze, lockige Haare und einen dunklen Teint. Ein Zweiter ist etwa 16 bis 17 Jahre alt und hat längere, schwarze, lockige Haare. Er trug eine blau-weiße Trainingsjacke. Ein Dritter ist wie die anderen etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat eine Glatze.

Noch bevor die Täter flüchteten, sei ein Paar die Treppen heruntergekommen, berichtete der 13-Jährige der Polizei. Ob die beiden die Tat bemerkt haben, konnte er nicht sagen. Dieses Paar könnte für die Polizei aber als Zeugen wichtig sein. Die Polizei bittet das Paar, aber auch andere Zeuginnen und Zeugen, sich bei der Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0731/1880 zu melden. (AZ)